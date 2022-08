Ich weiß, ich weiß: Es brennt vielen in den Fingern, »Don't call it Schnitzel« oder »Ohne Fleisch ist es kein Schnitzel« zu kommentieren. Aber schauen wir uns doch einmal genau an, warum diese vermeintlichen Hüter der deutschen Sprache Unrecht haben.

Das Wort »Schnitzel« leitet sich vom mittelhochdeutschen »snitzen« ab. Gemeint ist damit, ein Stück Holz in kleinere Stücke zu schneiden – Schnitzerei eben. Ab dem 15. Jahrhundert wird der Begriff auch für Papierfetzen benutzt, was sich dann später zu »Schnipseln« weiterentwickelte. »Schnitz« beschreibt in seiner Urform also einfach kleinere Abschnitte eines Ganzen, was man in Mittel- und Süddeutschland bei Wörtern wie »Apfelschnitz« hören kann, oder in jeder Tischlerei an den Hackschnitzeln sieht. In diesem Sinne sind also auch die zarten Haferflocken selbst Schnitzel vom Haferkorn. Man könnte sagen: Die Netzkommentatoren (und Politiker:innen, die das Wort für Nicht-Fleisch-Produkte verbieten wollen) leisten sich hier einen groben Schnitzer. Darauf erst einmal ein großes Glas Sonnenmilch.