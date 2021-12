Kochen ohne Kohle Vegetarisches Weihnachts-Wellington mit Pilzcreme und Grünkohl – für 2,50 Euro

Dieses Gericht macht ausnahmsweise etwas mehr Arbeit, die kann man aber bequem am Vortag erledigen und an Weihnachten (fast) die Füße hochlegen. Und es gibt sogar eine vegane Variante, die gar nicht so schmeckt.

Eine Kolumne von Sebastian Maas