Ab Juli werde an der Universität Siegen ein hochschulübergreifendes Netzwerk eingerichtet, um die Informationssicherheit an den Hochschulen zu stärken, so Wissenschaftsministerin Brandes. Die Landesregierung unterstütze das Netzwerk in den nächsten drei Jahren mit rund zwei Millionen Euro. In Zukunft soll es so regelmäßig Berichte über die Gefährdungslage und die Umsetzung der Informationssicherheit an den Hochschulen geben.