In Deutschland ziehen im internationalen Vergleich nur relativ wenige Menschen einen Handwerksberuf in Betracht. Insbesondere die Gehaltsaussichten in der Branche werden hierzulande schlechter eingeschätzt als in anderen Ländern, wie eine am Montag veröffentlichte Untersuchung des Technologiekonzerns 3M und des Marktforschungsinstituts Ipsos zeigt.