Beim Kühlschrank kommt es auf die Benutzung an: Ist er leer, muss er natürlich nicht wöchentlich gereinigt werden. Gerade in Wohngemeinschaften sammeln sich aber schnell die sogenannten »Kühlschrankleichen« an: alte Marmeladengläser, faulendes Gemüse oder längst vergessene Tupperdosen mit undefinierbarem Inhalt. So manches Kühlfach im Studierendenwohnheim rieche da schnell mal nach Verwesung, sagt Schäfer. Mindestens einmal im Monat gelte deshalb: »Leichen raus und alles gut mit einem Essigreiniger durchsäubern.«

Den Kühlschrank besonders kalt zu halten, helfe bei der Keimbelastung übrigens nicht sonderlich, sagt Egert. Vier bis sieben Grad seien völlig ausreichend.