Was immer geht, sind Memes zum Klausurstress – besonders wenn Hunde und Katzen drauf sind. An unserer Uni gibt es außerdem einen Präsidenten, der die Anliegen von uns häufig Studenten ignoriert. So wurden trotz Protesten der Asta der Zweifach-Master abgeschafft oder Dozenten beiläufig entlassen. Dafür weiß er, was Studierende sonst so lieben: Geschenke. Sobald die Temperaturen über 30 Grad steigen, verteilt er Eis vor der Mensa, nach dem Lockdown gab es Masken und einmal sogar Kuchen. Ihn verarbeiten wir in vielen Memes.