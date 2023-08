Umfrage unter 42 Hochschulen Frauenanteil bei Professuren liegt unter 30 Prozent

An Deutschlands größten Hochschulen leiten mehrheitlich Männer Fakultäten. Sie besetzen auch deutlich mehr Professuren. Doch unter dem Nachwuchs deutet sich eine Trendwende an – zumindest an einigen Standorten.