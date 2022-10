Was an großen Standorten wie der Fernuni Hagen, der FOM Hochschule für Ökonomie und Management mit der Zentrale in Essen und der Fernhochschule in Hamburg liegt, halten Kritiker für ein Verzerren der Statistiken. Schließlich ist das Gros der Teilzeitstudierenden in Deutschland an diesen drei der rund 400 bundesweiten Hochschulen eingeschrieben. In Baden-Württemberg dagegen liegt die Quote der Teilzeitstudierenden nur bei 2,6 Prozent, in Schleswig-Holstein bei 1,8 Prozent und im Saarland gar bei 0,5 Prozent.