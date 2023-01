Bei studentischen Beschäftigten sei es der Regelfall, dass Arbeitnehmerrechte nicht eingehalten würden, heißt es in der Studie. »Neben unbezahlten Überstunden und Arbeit ohne vertragliche Grundlage werden in vielen Fällen Krankheits- und Urlaubstage nachgearbeitet oder gar nicht erst in Anspruch genommen«, so die Macherinnen und Macher der Studie. Der Untersuchung zufolge gibt es in Deutschland schätzungsweise bis zu 400.000 studentische Beschäftigte. Diese seien für den Wissenschaftsbetrieb eine »tragende Säule«, ohne sie würde dieser nicht funktionieren.