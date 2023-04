Startklar-Newsletter Wie kann man sich Wohnen doch noch leisten?

die größte Gemeinschaft, in der ich gelebt habe, war eine Sechser-WG. Auf die Gefahr hin, dass eine:r meiner ehemaligen Mitbewohner:innen das liest: Ich habe es gehasst. Ständig war das Bad besetzt, nie gab es sauberes Geschirr, und zwei Bewohner:innen hatten eine komplizierte Affäre, die die Harmonie belastete.

Als ich zur Recherche in ein Wohnprojekt nach Leipzig fuhr, war ich dennoch angetan. In »SchönerHausen« teilen sich 80 Menschen unterschiedlichen Alters Gemeinschaftsräume, Vorräte und Alltag. So anstrengend das mit der Basisdemokratie mitunter klang: Die Vision von einem anderen, einem solidarischen Zusammenleben hat auch schöne Seiten. Zum Beispiel, dass die Bewohner:innen im Projekt alt werden können, sich gegenseitig unterstützen.

Davon, wie man Wohnen anders denken und gestalten kann, und davon, was man dafür hinnehmen muss, handelt unser Text der Woche.

Helene Flachsenberg, Redakteurin bei SPIEGEL Start