Deshalb sind liebe Kolleg:innen in diesem Job so wichtig. Wir unternehmen auch nach Dienstende etwas gemeinsam und reden über diese Erlebnisse. Bei der ADAC-Luftrettung gibt es auch sogenannte Peers, Personen, an die man sich wenden kann, wenn einen ein Ereignis überfordert. Umso schöner ist es dann im Nachhinein zu hören, wenn wir zum Beispiel dabei geholfen haben, Kinderleben zu retten. Meist rufen die Ärzt:innen nach einem Einsatz noch einmal im Krankenhaus an und erkundigen sich nach dem Gesundheitszustand.

Um diesen Job zu machen, braucht man neben Teamfähigkeit, guten Englischkenntnissen für den Funkverkehr und technischem Verständnis auch Entscheidungsfreudigkeit. Es gibt kein rotes Licht, das an- oder ausgeht und dir signalisiert: Bei dem Wetter kannst du fliegen und bei dem nicht, oder hier kannst du landen, hier nicht. Man muss Informationen sammeln und schnell entscheiden. Manchmal ist das Wetter so schlecht, dass wir nicht fliegen können – was auch bedeutet, dass wir vielleicht jemanden nicht retten können, um unser eigenes Leben nicht zu gefährden.