Der Dozent lehrte seit Ende der Neunzigerjahre am Geschichtsinstitut. Er gab vor allem Einführungsveranstaltungen für Erstsemester. Immer wieder soll er unter anderem in den Seminaren zu Studentinnen gesagt haben, sie könnten ihre Noten mit »aussagekräftigen Nacktbildern« aufbessern. Einer Studentin soll er in einer Sprechstunde gesagt haben, sie sei »blond und dumm«. Auch in anderen Kontexten soll er Studentinnen herabgewürdigt und sexualisiert haben. Er selbst schwieg auf Anfrage zu den Vorwürfen.