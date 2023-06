Anders als in den westdeutschen Bundesländern hat die Zahl der Auszubildenden im Handwerk in Ostdeutschland zwischen 2014 und 2021 zugenommen. Die stärksten Zuwächse gab es in Sachsen, Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg mit im Schnitt mehr als zwei Prozent, sowie in Thüringen mit im Schnitt 1,4 Prozent. Das zeigt eine neue Studie des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) in Nürnberg. Selbst in den Pandemiejahren 2020 und 2021 entwickelten sich die Ausbildungszahlen im Handwerk demnach in den meisten ostdeutschen Bundesländern günstiger als in den westdeutschen.