Berufseinstieg als Immobilienkauffrau »Viel Geld für wenig Arbeit? Das stimmt nicht«

Nach dem Abitur habe ich ein Praktikum in einem großen Hamburger Maklerbüro absolviert. Ich durfte mit auf Besichtigungen, Fotos machen, kleine Texte entwerfen. Als Makler ist man Vertriebler, muss viel kommunizieren, organisieren, überzeugen. Das gefiel mir sehr, weshalb ich mich für die Ausbildung zur Immobilienkauffrau entschied.

Im Gegensatz zum Makler ist diese Bezeichnung nämlich geschützt, nach der Lehre kann man sowohl in der Maklerei als auch in der Verwaltung arbeiten, also in den zwei großen Bereichen der Immobilienbranche. Beruflich hat man also viel mehr Möglichkeiten.