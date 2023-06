oder telefonisch unter +49 30 54 70 70 513/511.

Hier kann man sich bewerben.

Warum ein eigenes Journalismus-Stipendium?

Mit dem Stipendien- und Mentoringprogramm GEH DEINEN WEG hat die Deutschlandstiftung Integration, die unter der Schirmherrschaft von Bundeskanzler Olaf Scholz steht, 2012 eines der wichtigsten Förderprogramme für begabte junge Menschen mit Zuwanderungsgeschichte aus unterschiedlichen Fachrichtungen ins Leben gerufen.

Durch das gemeinsame GEH-DEINEN-WEG-Journalismus-Stipendium der Deutschlandstiftung und des SPIEGEL werden im Rahmen dieses Programms nun gezielt auch talentierte Journalisten mit Migrationsbiografie unterstützt. Die Kooperation baut auf dem Verständnis auf, dass diese Nachwuchsförderung die Berichterstattung deutscher Medienhäuser stärken und bereichern, aber auch das Vertrauen in die Medien festigen kann. Der Journalismus muss die Vielfalt und Diversität unserer Gesellschaft abbilden, wenn er ihr gerecht werden will. Dabei sollen Journalisten mit Einwanderungsgeschichte keineswegs nur zu integrations- und migrationsbezogenen Themen arbeiten; vielmehr können Redaktionen in allen Bereichen von der Perspektive und den Ideen profitieren, die sie einbringen.