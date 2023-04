als wir in meiner Schulzeit den Bundestag besuchten, teilte sich die Klasse in zwei Lager. Die Müden und die Munteren. Man könnte auch sagen: die Politikfaulen und die Politikfans. Während die einen dösten, blickten die anderen mit großen Augen hinab in den Plenarsaal.

Malte Gallée hätte ganz bestimmt zur zweiten Gruppe gehört. Schon mit 17 war er in der Grünen Jugend aktiv, mit 29 ist er der jüngste deutsche Abgeordnete im Europäischen Parlament. Sein Leben spielt zwischen Berlin, Bamberg, Brüssel und Straßburg. Aber was ist das für ein Leben?

Die Fotografin Jana Margarete Schuler und der Autor Torben Becker haben den Politiker durch seinen Alltag begleitet. Man erfährt, wie Gallée so schnell ins Europaparlament kam. Und warum er dort der »vielleicht auffälligste Abgeordnete« ist.

Viel Spaß beim Lesen wünscht

Markus Sutera, Redakteur bei SPIEGEL Start