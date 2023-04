Berufseinstieg als Justizvollzugsbeamtin »Mulmig war mir bei der Arbeit noch nie«

Dass ich einmal beruflich im Gefängnis landen würde, hätte ich früher nie gedacht. Zwar war mein Opa JVA-Beamter in Hessen, meine Mutter hatte als Kind mit ihm auf dem JVA-Gelände gelebt und erzählte ab und zu davon – ich selbst hatte aber keinen Bezug zu dem Job. Nach Realschulabschluss und Auslandsaufenthalt machte ich erst mal eine Ausbildung zur Medienkauffrau und arbeitete eineinhalb Jahre in dem Beruf – bis ich realisierte, dass ich nicht mein ganzes Berufsleben am Schreibtisch sitzen will.