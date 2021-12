Eltern am Limit Ich will doch nur arbeiten

Ein Zwischenruf von Katharina Hölter

Kita-Kinder sind ständig krank, in diesem Winter besonders. Statt am Schreibtisch sitzen wir Eltern deshalb am Kinderbett – und verzweifeln an unserem schlechten Gewissen. Zeit für mehr Verständnis!