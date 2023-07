Sebastian Maas, SPIEGEL-Redakteur:

»Erdnussbutter-Knoblauch-Nudeln sind – egal wie viel Mühe ich mir mit anderen Rezepten gebe – immer noch eins der Lieblingsgerichte von allen »Kochen ohne Kohle«-Fans da draußen. Die Soße ist extrem einfach. Sie passt auch zu Reis, sie passt zu Wraps, auf Sommerrollen – und, wenn man diese teureren Zutaten dafür, sowas wie Sriracha- oder Sojasoße erst mal gekauft hat, hat man lange was davon. Dazu kommt: Das Gericht ist schnell gemacht. Arschschnell.

Tadaaa! Fertig sind wir. Warte, das ging dir zu schnell? Ja, okay, gut. Meine Güte, dann mache ich es nochmal ohne schnelle Brille. Langsam, zum Nachkochen. Ich habe eure Kommentare gehört. Das letzte Rezept war euch noch nicht einfach genug. Deshalb machen wir es heute noch einfacher. Wir kochen einfach nur ein paar Nudeln. Die Soße werden wir gleich kalt an und als ersten Schritt bereiten wir ein bisschen Gemüse vor. Am besten irgendwas, was auch ungekocht gut schmeckt. Schöne knackige Salatgemüse.

Ich habe zum Beispiel ein bisschen Gurke, ein bisschen Paprika, Lauchzwiebeln und Karotte. Was aber auch ganz geil ist, weil es ein schöner Preishammer ist, ist Rotkohl und ich zeige euch gleich mal, wie man damit ein anständiges Quickle macht.

Rotkohl kriegt man ja meistens nur im Kopf und das ist oft zu viel für eine oder zwei Personen, um es an einem Tag aufzuessen. Damit nicht der angeschnittene Kopf jetzt die ganze Zeit rumliegt, machen wir lieber ein Quickle daraus. Also ein Quick Pickle – ein schnelles Einlegen. Das geht ganz einfach. Wir brauchen nur ein bisschen Essig, Salz und Zucker, schneiden den Rotkohl in feine Streifen, werfen alles zusammen und dann lagern wir es im Kühlschrank.

Hält mindestens eine Woche und wir haben die ganze Woche dann auch jeden Tag ein bisschen was davon gut. Können uns das auf ein Sandwich packen, können uns das auf einen Wrap packen, genau wie die Soße. Ihr seht, da passt das zusammen.

Kochen ist keine exakte Wissenschaft. Ihr müsst euch also nicht den Kohlkopf zerbrechen. Ich nehme einfach ein bisschen Salz und ein bisschen Zucker, ungefähr ein Esslöffel jeweils, und dann gebe ich ein bisschen Apfelessig drüber. Ihr könnt auch jeden anderen Essig nehmen. Und dann: ein bisschen durchrühren und fertig.

Für die Soße habt ihr eigentlich schon alles da, wenn ihr neulich schon die Drogeneier nachgekocht habt. Denn wir brauchen ähnliche Zutaten, unter anderem Sojasauce und Essig, außerdem was Süßes und was Scharfes. Und ihr könnt wieder, wie bei den Drogeneiern so ein bisschen hin und hertauschen und einfach das nehmen, was ihr da habt. Ihr müsst nicht extra einkaufen. Ich nehme heute Sojasoße und Reisessig, außerdem Ahornsirup und Sriracha-Soße. Aber ihr macht das schon.

Jetzt fehlen natürlich noch die beiden namensgebenden Zutaten, unter anderem Erdnussbutter. Ich nehme die mit extra viel Stückchen drin, weil ich den Crunch gerne Mag, aber du kannst doch einfach die komplett smoothe benutzen. Und Knoblauch ist natürlich immer optional. Wenn du jetzt gleich noch ein Bumble-Date hast oder ihn einfach überhaupt nicht magst, dann lässt du ihn weg. Ich reibe aber gleich zwei Zehen rein. Und ich mache heute auch, gerade weil ich noch welchen da habe, ein bisschen Ingwer dazu, aber der ist komplett optional.

Wer schlauer ist als ich, der setzt das Nudelwasser schon auf, wenn er anfängt das Gemüse zu schneiden. Ich muss jetzt gleich noch kurz warten. Ja, es riecht halt schon lecker hier. Sorry. Und ich habe auch Hunger. Ich hab nicht gefrühstückt.

Die Soße kann man jetzt schon mal zusammenrühren mit den ganzen leckeren Zutaten hier. Und je nachdem, welche Erdnussbutter du gekauft hast, kann die jetzt extrem flüssig oder super zäh sein. Wenn sie zäh ist, ist das kein Problem. Dann fängst du einfach nachher ein bisschen Nudelwasser auf vom Kochen und gibst das noch dazu, um das zu verdünnen. Dann wird es auch schön cremig. Oder, wie ich sagen würde: schlotzig.

Das Gericht ist heute eh Fusion, südostasiatisch und amerikanisch. Deshalb kommt mir bitte jetzt nicht mit. »Das ist aber nicht authentisch, wenn ich gleich keine asiatischen Nudeln benutze.« Ihr könnt natürlich gerne Udon-Nudeln nehmen, die nehme ich auch gerne. Die sind aber inzwischen extrem teuer geworden. Deshalb ist es keine Schande, wenn man einfach zu Hartweizen-Spaghetti oder anderen Sachen greift. Nehmt einfach das, was ihr euch leisten könnt. Ich nehme heute Spaghetti.

Und weil wir, wie sonst auch, nicht nur Geld, sondern auch Zeit sparen wollen und Abwasch, schmeißen wir einfach alles zusammen jetzt. Die Soße kommt mit in den Topf, das Gemüse kommt mit in den Topf, wir rühren einmal gut durch. Und wie gesagt, falls wir noch ein bisschen mehr Flüssigkeit brauchen, ich habe ein bisschen Nudelwasser aufbewahrt. Einfach noch mit rein schießen – fertig ist das Essen!

Wenn ihr noch ein bisschen flexen wollt, gebt ihr einfach noch ein bisschen Limette oder Sesam dazu. Das ist aber vollkommen optional und es schmeckt auch ohne richtig gut.

Dann haue ich mal rein und guck mal, wie es schmeckt. Eingeleter Rotkohl? Das ist genau das, was du willst: Knackiges Gemüse, die Soße ist herzhaft und süß und cremig und geil und ein bisschen spicy, du hast Säure drin. Das ist das ideale Sommergericht. Und wenn du es nicht nachkochst, dann bist du blöd und hast selbst Schuld. Ist geil, ist einfach nur geil. Worauf wartest du? Hau ab. Schöne Sommerferien. Ciao.«