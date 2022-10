Mehl und Milch mit den Gewürzen in einer großen Schüssel verrühren. Die Cornflakes grob mit der Hand zerbröseln und in einer zweiten Schale bereitstellen. Den Blumenkohl zuerst vollständig in den flüssigen Teig tauchen, dann in den Cornflakes wenden. Wenn der Teig zu dünn ist und die Cornflakes nicht kleben bleiben, kann man noch etwas Mehl einrühren. Die Röschen auf ein mit Backpapier geschütztes Backblech legen und dabei auf Abstand achten. Bei 220 Grad etwa 15 bis 20 Minuten goldbraun backen.