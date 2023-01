Studienfächer erklärt Was ich als Erstsemester gern über Kunstgeschichte gewusst hätte

Kunstgeschichte studieren – aber welche?

Das Themenfeld der Kunstgeschichte ist sehr weit – zeitlich, aber auch geografisch. Möglichkeiten, sich zu spezialisieren, gibt es dementsprechend viele. Die kunsthistorischen Institute können sich je nach Schwerpunkt der Lehrenden also erheblich unterscheiden. Hier lohnt sich ein Blick in die jeweiligen Fachbeschreibungen. In Augsburg gibt es etwa einen Schwerpunkt für italienische, in Bonn für niederländische Malerei. Die Freie Universität Berlin bietet separate Studiengänge für europäische, afrikanische oder asiatische Kunst an.

Das von Kunsthistoriker:innen geführte Portal Kunstgeschichte bietet eine geografische Übersicht zu den verschiedenen kunsthistorischen Instituten in Deutschland.