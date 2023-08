Klar, ich könnte einfach nicht darüber nachdenken, wo mein Essen herkommt – »ignorance is bliss«, wie man im Englischen sagt, also »Unwissenheit ist Glückseligkeit«. Das fällt mir aber zunehmend schwer, zumal man sich niemals komplett abschotten kann. Gerade erst vor ein paar Wochen ging wieder ein Video durchs Netz, das komplett von Lachsläusen zerfressene, aber immer noch schwimmende »Zombie-Lachse« in einer Fischzuchtanlage in Schottland zeigen sollte. Nicht appetitanregend, sage ich Ihnen. Ich bin ein riesiger Lachsfan, aber im Supermarkt möchte ich den Fisch nicht mehr kaufen, seit ich um solche Parasitenprobleme weiß.