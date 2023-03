Berufsaussichten nach dem Studium

»Viele Unis raten dazu, selbst dann Latein auf Lehramt zu studieren, wenn man nicht Lehrer:in werden möchte. So hat man im Notfall immer noch die Möglichkeit, später an einer Schule zu arbeiten. Denn abgesehen davon sind die Berufsaussichten eher schwierig. Einige, die nicht auf Lehramt studieren, streben eine akademische Laufbahn an. Hier gibt es aber wenig freie Stellen, die meist befristet sind. Ansonsten kann man in Museen arbeiten oder in die Archäologie einsteigen. Generell spielt Latein in immer weniger Berufsfeldern eine Rolle. Jura- und Medizinstudierende brauchen etwa kein Latinum mehr, sie lernen nur das Fachvokabular.