Zu viel Verlust, zu wenig Quereinstieg

Jährlich beginnen 29.400 Personen mit vorherigem Lehramtsstudium das Referendariat, laut dem Stifterverband viel zu wenige, um den Bedarf an Deutschlands Schulen zu decken. Nur rund 1200 Hochschulabsolventen ohne Lehramtsstudium beginnen über den Quereinstieg das Referendariat.

Um dem Lehrkräftemangel begegnen zu können, müssten laut dem Stifterverband die Schwundquoten am Anfang des Studiums, aber auch in den späteren Phasen der Lehramtsausbildung, insbesondere im MINT-Bereich, reduziert werden. Dort würden viele Studierende verloren gehen, weil sie in fachwissenschaftliche Studiengänge wechseln, die eine spätere Arbeit in der Wirtschaft ermöglichen. Außerdem sollten Zugänge und Wechsel zum Lehramt flexibler gestaltet werden, so der Stifterverband.