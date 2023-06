Startklar-Newsletter Müssen wir unsere Arbeit lieben?

Die Frage, ob man für seinen Job brennen sollte, hätte ich an meinem Berufsanfang vor einigen Jahren sicherlich laut bejaht. Seitdem aber habe ich in meinem Umfeld beobachtet, was diese Leidenschaft noch mit sich bringen kann: Man macht unter Umständen schlecht oder sogar unbezahlte Arbeit, leistet unzählige Überstunden, ist gestresst.