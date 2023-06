Ohne die zweijährige Ausbildung bekommt man nur sehr schwer einen Job als Lektorin, weil man sich die Fähigkeiten, die man im Verlag braucht, nur schwer allein aneignen kann. Im Volontariat übernimmt man von Anfang an eigene Buchprojekte. Die werden einem entweder von der Programmleitung zugeteilt, oder man entdeckt selbst Autor:innen, mit denen man arbeiten möchte.

Eigene Herzensprojekte

So war das bei mir: Ich bin auf einen Autor aufmerksam geworden und zusammen haben wir die Idee für ein neues Projekt entwickelt: ein Sachbuch darüber, was Queerness bedeuten kann – eine Art Einstiegsratgeber. Das ist ein Herzensprojekt von mir und ich bin sehr stolz darauf, dass es seit Kurzem in den Buchhandlungen liegt, passend zum Ende meines Volontariats im Herbst.