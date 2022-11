Ein Lob muss nicht immer schlecht sein, aber eben auch nicht immer gut. Wichtig ist, dass man entscheiden kann, ob man dieses Lob für das eigene Wohlbefinden benötigt. Hier hilft es, immer wieder aufmerksam in sich hineinzuhören, besonders in Situationen, in denen man zufrieden und motiviert ist. Genau dann sollte man sich fragen, warum. Liegt es an der angenehmen Aufgabe und den eigenen Fortschritten – oder daran, dass die Führungskraft gerade im Büro war und ein dickes Lob hereingetragen hat?

Menschen, die merken, dass sie stark durch Lob motivierbar sind, sollten achtsam mit der Menge an Aufgaben sein, die auf dem eigenen Schreibtisch landen. Und lernen, auch mal Nein zu sagen.