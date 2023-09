Je nach Schicht beginnt mein Arbeitstag zwischen halb drei und sechs Uhr am Morgen. Vor der ersten Fahrt bereite ich den Zug in der Abstellanlage vor. Ich überprüfe Bremsen und Technik, mache einen Gang um den Zug, um zum Beispiel die Sandvorräte zu prüfen. Sand ist bei rutschigen Schienen hilfreich, ich kann ihn per Knopfdruck unter die Räder streuen. Dann rangiere ich den Zug an den Bahnsteig, und die ersten Passagiere steigen ein.