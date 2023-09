»Die KI nimmt uns in Zukunft alle Jobs weg!« Seit ChatGPT so populär wurde, hört man diese Befürchtung immer öfter. Gleichzeitig nutzen viele Studierende diese KI-Anwendung aktiv als Werkzeug, und erleichtern so ihre Arbeit. Da werden E-Mails und Seminararbeiten mithilfe von ChatGPT verfasst. Technik-Studierende haben einen Startvorteil. Sie setzen sich früh mit der Nutzung von KI auseinander und haben in der Regel weniger Angst, dass ihr Studium überflüssig wird. Aber können auch Studierende der Psychologie, BWL oder Publizistik unbesorgt sein? Ja. Dafür müssen wir allerdings umdenken – und uns aktiv mit der KI auseinandersetzen. Zum Glück geht das nirgendwo so gut wie im Studium.