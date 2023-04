Arbeitsplatz EU-Parlament Verordnungen lesen, Lobbyisten treffen, den Planeten retten

Malte Gallée sitzt als jüngster deutscher Abgeordneter im Europaparlament. Geregelte Arbeitszeiten? Will er gar nicht. Sondern etwas verändern, in der Politik, in der Welt. Streifzug durch seinen Alltag.