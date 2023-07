Berufseinstieg als Medizinischer Technologe »Empathie ist genauso wichtig wie medizinisches Fachwissen«

Wie wird man Medizinischer Technologe oder Medizinische Technologin?

Berufe in der medizinischen Technologie sind in vier Arbeitsbereiche unterteilt: Laboratoriumsanalytik, Radiologie, Funktionsdiagnostik und Veterinärmedizin. Die Ausbildung dauert in Vollzeit drei Jahre, in Teilzeit fünf. Sie endet mit einer staatlichen Abschlussprüfung.

Reguläre Voraussetzung ist ein Realschulabschluss. Ein Hauptschulabschluss ist ausreichend, wenn man darüber hinaus schon eine mindestens zweijährige Berufsausbildung absolviert hat. Es kann mitunter weitere Anforderungen geben, etwa an die gesundheitliche Eignung, mitunter muss man auch ein polizeiliches Führungszeugnis einreichen oder den Nachweis über eine Hepatitis-Impfung.

Auszubildende in der medizinischen Technologie durchlaufen einen schulischen Teil an einer Berufsfachschule sowie einen praktischen Teil an geeigneten Einrichtungen wie einem Krankenhaus. Im Januar 2023 ist das Gesetz zur Reform dieser Berufe in Kraft getreten. Dadurch wurde der Praxisanteil deutlich erhöht, damit mehr Erfahrungen gesammelt werden können. Zudem wurde das Schulgeld abgeschafft und eine Vergütung eingeführt, die allerdings je nach Bundesland und Einrichtung variiert. Auszubildende in öffentlichen Krankenhäusern werden etwa nach dem Tarifvertrag für Auszubildende des öffentlichen Dienstes (TVAöD) bezahlt.