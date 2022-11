Von der BWL-Studentin zur Metzgerin »Ich musste noch nie ein Tier töten«

Katrin Gössl arbeitete als Controllerin in einem Krankenhaus und stieg dann doch in der Metzgerei des Vaters ein. Hier erzählt die 28-Jährige von eigenen Schinken-Kreationen, Muskelkater und wie sie in Schulen um Nachwuchs wirbt.