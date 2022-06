Ungerechtfertigte Kritik kann aber auch einen boshaften Hintergrund haben, etwa wenn jemand sein Gegenüber verunsichern oder als inkompetent darstellen möchte. Den Kollegen, der aus Neid oder Boshaftigkeit an keiner Idee ein gutes Haar lässt, könnte man ebenfalls mit Gegenfragen konfrontieren: »Danke für den Hinweis! Was wäre denn dein Vorschlag? Was genau könnte ich anders machen, damit du es gut findest?«