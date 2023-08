Wenn die Gehaltsverhandlung stockt Fragen Sie nach diesen Benefits

Kinderbetreuung

Zu einem noch eher unbekannten Benefit rät Moldenhauer jungen Eltern, für die Betreuungskosten eine hohe finanzielle Belastung sein können. Je nach Wohnort ist die Kinderbetreuung nicht immer kostenfrei. Berlin hat 2018 als erstes Bundesland die Gebühren für Kita oder Tagesbetreuung komplett abgeschafft. In den Bundesländern, wo Eltern für die Betreuung von nicht schulpflichtigen Kindern aufkommen müssen, können sich Arbeitgeber an den Kosten beteiligen. Nach dem Einkommensteuergesetz ist dafür keine Obergrenze definiert. So kann sich der Arbeitgeber dazu entscheiden, das gesamte Betreuungsentgelt zu übernehmen. Wichtig hierbei: Die Gebühren müssen zusätzlich zum Arbeitslohn übernommen werden. Eine komplette Finanzierung sowie etwaige Zuschüsse sind für Arbeitnehmer:innen steuer- und sozialversicherungsfrei, es entstehen also keine Gehaltsabzüge.