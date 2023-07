Mittagessen im Homeoffice Nudeln gehen immer

Angesichts dieser Entwicklung findet manch einer mein Mittagessen vielleicht uninspiriert. Ich finde Nudeln praktisch. Etwa 200 Essensentscheidungen fällen wir durchschnittlich pro Tag, sagt Ritter. Zum Beispiel solche: Trinke ich nach dem Aufstehen lieber ein Glas Wasser oder Kaffee? Was soll ich nach Feierabend noch einkaufen? Welche Gewürze kommen in die Soße? Oder eben: Koche ich Reis oder Nudeln? Ich muss mir beim Job schon viele Gedanken machen, dann spare ich mir in meiner Pause gern einen. Außerdem: Ein Arbeitstag hält Unvorhergesehenes bereit, auf meine Mittagsnudel ist immer Verlass.

Am liebsten wäre mir natürlich immer noch eine kochende Oma nebenan. Ihren Rezepten widme ich mich mal wieder am Wochenende – mit mehr Zeit und Experimentierfreude. Ansonsten halte ich es weiter frei nach der italienischen Filmdiva Sophia Loren: »Alles, was Sie (an Arbeitsergebnissen) sehen, verdanke ich Spaghetti.«