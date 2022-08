Giannone: Ja, dieses Aufbrechen von starren Businessoutfits gibt es immer wieder. Aber die Pandemie hat den Trend noch einmal verstärkt. Es war und ist eine Zeit der extremen Veränderungen und wir müssen uns als Individuen darin zurechtfinden, uns reflektieren. Wer bin ich eigentlich? Was zeichnet mich aus? Wer will ich sein? Will ich sichtbar oder unsichtbar sein? Die Antworten auf diese Fragen gibt man auch mit seiner Kleidung. Kleidung prägt unser Image.

SPIEGEL: Bedeutet das auch, dass unser Kleidungsstil im Büro individueller wird?

Gianonne: Was ist schon individuell? Kleidung ist immer ein kollektives Phänomen: Wir schauen, was tragen die anderen? Was wollen wir selbst tragen? Wie passt beides zusammen? Trends sind auch eine Art Anpassungsmechanismus.