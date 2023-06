Berufseinstieg als Model »Instagram ist meine Visitenkarte«

Ich versuche, meine Sedcard, also mein Bilder-Portfolio, immer up to date zu halten, damit Kunden meinen aktuellen Look sehen. Wenn ich neue Hairstyles trage, lasse ich sie sofort fotografieren. Ich halte mich körperlich und mental fit mit Cardio und Yoga. Pro Woche trainiere ich drei- bis viermal, auf Reisen reichen kurze Workouts im Hotelzimmer. Zur Entspannung meditiere ich.