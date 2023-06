»Wir können gerade in Zeitlupe dabei zusehen, wie der Markt der Studienkredite in Deutschland kollabiert«, fasst CHE-Experte Ulrich Müller die Entwicklung zusammen. Nur im Jahr 2020 sei eine Ausnahme zu beobachten gewesen. Damals stieg die Zahl der neuen Verträge wegen der Corona-Notfallmaßnahmen der Bundesregierung sprunghaft an, unter anderem weil der Studienkredit der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) befristet zinsfrei gestellt und auch für ausländische Studierende angeboten wurde.