Die Fridays for Future-Bewegung prägt das Bild dieser Generation. Und tatsächlich machen sich die Jungen extreme Sorgen wegen der Klimakrise. Eine Langzeitstudie von Klaus Hurrelmann, der auch die Shell-Studie mit verantwortet, zeigt, wie sehr das Thema sie beschäftigt: Bevor der Krieg in der Ukraine übernahm, nannten die Befragten den Klimawandel durchgehend als ihre größte Sorge.

Klima-Fokus bei der Berufswahl kann kontraproduktiv sein

Was also ist naheliegender, als auch die Berufswahl nach der Klimafrage auszurichten? Nicht nur nach Feierabend und am Wochenende, sondern auch in der Arbeitszeit alles dafür tun zu wollen, den Planeten zu retten?