Berufseinstieg als Nachhaltigkeits-Prüferin »Ich wollte nicht mehr jeden Tag Powerpoint-Folien pinseln«

Seit etwa zwei Jahren bieten wir ein entsprechendes Assessment an. Dafür arbeiten meine Kolleg:innen und ich mit einem Fragenkatalog, den TÜV Süd entwickelt hat. Er basiert auf den 17 Nachhaltigkeitszielen der Vereinten Nationen. Die decken alle Aspekte einer nachhaltigen Entwicklung ab, ökologische wie Klimaschutz, aber auch soziale wie Bildung oder Gleichberechtigung. Die Unternehmen, die wir prüfen, müssen zu all diesen Aspekten Auskunft geben. Am Ende sagen wir ihnen, wie nachhaltig sie derzeit handeln und in welchen Bereichen sie sich verbessern sollten. Ein Zertifikat – so was wie die TÜV-Plakette fürs Auto – gibt es dafür noch nicht, daran arbeiten wir gerade. Wohl aber haben wir für jedes Nachhaltigkeitsziel Benchmarks festgelegt, also Kennzahlen, an denen wir unsere Bewertung ausrichten.