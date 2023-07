Ananda Klaar, unsere neue Kolumnistin, hat das gerade erlebt. Eigentlich träumte sie immer davon, Politikwissenschaften zu studieren. Doch an ihrer Wunschuniversität in Leipzig war der NC zu hoch, ihr Abischnitt reichte nicht.

Wie es sich anfühlt, wenn man seine Pläne umschmeißen muss, hat sie für uns aufgeschrieben. Am schönsten fand ich diese Erkenntnis: »In der Schule war ich so auf den einen Lebenstraum, das eine Studienfach fokussiert, dass ich all die anderen möglichen Wege gar nicht wahrnahm. Erst außerhalb meiner gewohnten Blase, durch neue Leute mit neuen Ideen, merkte ich, dass es noch so viel mehr gibt, was mich interessiert und begeistert.«