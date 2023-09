»Offene Beziehung«, »poly«, »nicht exklusiv«, »Situationship« – derzeit gibt es viele Wörter für polyamore Beziehungen, also Beziehungsformen zwischen mehr als zwei Personen. Warum diese Wörter auf dem Campus, am Bartresen oder in Tinder-Bios eine Inflation erleben, lässt sich in Zahlen belegen: Jeder fünfte Mensch in Deutschland gibt an, dass er bereits Erfahrung mit alternativen Beziehungsmodellen gemacht hat. Ich habe mich gefragt: Verlernen wir jungen Generationen gerade, uns auf einen Menschen festzulegen?