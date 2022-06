Von Mitte Mai bis Mitte September ist das Freibad geöffnet, in Teilzeit arbeite ich in dieser Zeit ungefähr 40 Stunden pro Woche. Dann mache ich alles bis Ende Oktober winterfest. Von November bis Mitte März habe ich frei. Danach geht es mit der Reinigung los, bevor das Bad wieder aufmacht.

Ich finde es toll, so viele Monate am Stück freizuhaben. In der Zeit gehe ich kellnern und baue nebenher ein paar Websites. Wenn ich mir zwei Monate Australien anschauen will, muss ich nicht kündigen. Im Winter mache ich meinen Meister. Durch den könnte ich irgendwann studieren, vielleicht VWL. Aber jetzt will ich erst mal ein paar Jahre mein Leben genießen und mir in der freien Zeit die Welt anschauen.«