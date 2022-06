Arbeit und Privates trenne ich so gut es geht. Durch Sport, Familie, Freund:innen lenke ich mich ab. Nur wenn es mir selbst körperlich und psychisch gut geht, kann ich mich angemessen um meine Patient:innen kümmern. Ich habe tagtäglich das Leben von Menschen in der Hand. In den Verlauf kann ich leider nur begrenzt eingreifen. Sehr wohl habe ich Angst, Fehler zu machen. Aber ich muss damit klarkommen, dass nicht alle gerettet werden können.

Was ich aber niemals will: So stark abstumpfen, dass mich bedrückende Erfahrungen nicht bewegen. Natürlich weine ich manchmal. Gleichzeitig muss ich professionell bleiben. Im Mittelpunkt stehen schließlich immer die Pflegebedürftigen und ihre Angehörigen.

Chance auf lebenslanges Lernen

Die Familien bei uns sind in allergrößter Sorge, sie sitzen oft tagelang am Bett. Um sie zu begleiten, braucht man eine starke psychosoziale Kompetenz und viel Empathie. An den Anforderungen wachse ich persönlich unheimlich. Meine Lebenseinstellung, meine Resilienz, mein Optimismus – all das hat sich verbessert.

An meiner Arbeit gefällt mir, dass sie aktiv ist, körperlich wie kognitiv. Und mich reizt die Chance auf lebenslanges Lernen. Aktuell mache ich eine zweijährige berufsbegleitende Weiterbildung in pädiatrischer Intensiv- und Anästhesiepflege. Dabei geht es speziell um die Versorgung von Kindern aller Altersgruppen.