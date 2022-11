Studienfächer erklärt Was ich als Erstsemester gern über Pharmazie gewusst hätte

Branchen und Gehälter:

Die Berufsaussichten für Pharmazeut:innen sind gut, es mangelt an Fachkräften. Seit Jahren listet die Agentur für Arbeit den Job als Apotheker:in offiziell als Mangelberuf, weil so viele Stellen unbesetzt bleiben.

In der Apotheke regeln Tarifverträge den Verdienst: Berufseinsteiger:innen starten mit einem Monatsgehalt von etwa 3780 Euro brutto . Danach steigen die Gehälter schnell, im Schnitt liegen sie bei etwa 4500 Euro. Das Gehalt variiert aber stark nach Bundesland, am besten verdienen Apotheker:innen in Rheinland-Pfalz und in Schleswig-Holstein.

Pharmazeut:innen arbeiten auch in Kliniken und in der Krankenhausverwaltung, in der Pharmaindustrie, an privaten und staatlichen Forschungseinrichtungen, bei der Bundeswehr (im Sanitätsdienst und der Wehrpharmazie) oder in für Arzneimittelzulassung und -sicherheit zuständigen Behörden.

In der Industrie sind höhere Gehälter möglich. Behörden zahlen nach der Lohntabelle des gehobenen und höheren Dienstes.