Studiengänge erklärt Was ich als Erstsemester gern über Philosophie gewusst hätte

Branchen und Gehälter:

Nach dem Studium wartet auf Philosophie-Absolvent:innen ein »heterogenes Berufsfeld«, wie es die Uni Kiel nennt. Wer für die akademische Arbeit brennt, kann eine Laufbahn an der Universität anstreben. Auch als Lehrer:in Philosophie oder Ethik zu unterrichten, ist möglich. Andere verschlägt es in die Unternehmensberatung oder in den Marketingbereich. In Verlagen, Medienhäusern, Stiftungen oder im pädagogischen Bereich können Philosophie-Absolvent:innen in beratenden Positionen tätig werden. Die Universität Konstanz bietet eine Broschüre mit Einblicken in Berufsfelder an.

Wie viel Gehalt Absolvent:innen verdienen, fällt dementsprechend unterschiedlich aus. Laut der Job-Plattform StepStone können Akademiker:innen mit einem Abschluss in »Geisteswissenschaften oder Philosophie« im Schnitt mit rund 36.500 Euro Einstiegsgehalt jährlich rechnen. Insgesamt liegt der Durchschnitt bei etwa 52.000 Euro brutto im Jahr.

In jedem Fall empfiehlt sich allerdings neben dem Studium Praxiserfahrungen (Praktika) zu sammeln oder Zusatzqualifikationen anzustreben.