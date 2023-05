Wie wird an der Uni nach Plagiat geprüft?

Bei klassischen Plagiaten setzen Universitäten schon länger auf Prüfsoftware . Aktuell gibt es keine einheitlichen Regelungen, wie viele Arbeiten via Software geprüft werden. Häufig wird stichprobenartig und auf Verdacht geprüft. Eine flächendeckend standardisierte Prüfung aller Abschlussarbeiten gibt es beispielsweise an der Universität Wien , an deutschen Hochschulen aber noch wenig. Meist gegen Bezahlung können auch Studierende die Programme online nutzen. Stück für Stück gleicht die Software Textfragmente einer Arbeit mit einer Datenbank an Texten aus Internet, Büchern und Zeitschriften ab. Am Ende spuckt das Tool eine Prozentzahl aus und markiert verdächtige Stellen farbig.