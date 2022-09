Was man für den Job können muss

»Im Allgemeinen geht es bei PR darum, in Zielgruppen Vertrauen für ein Produkt oder eine Marke zu schaffen. Im Healthcare-Team unterstütze ich Projekte internationaler Pharmaunternehmen. Einigen Kund:innen vermittle ich zum Beispiel Ärzt:innen für Interviews. Außerdem lektoriere ich Texte, recherchiere für Präsentationen und schreibe Pressemitteilungen. Je nachdem, an welchem Projekt ich arbeite, beschäftige ich mich an einem Tag mit Diabetes, am nächsten mit Beschwerden in den Wechseljahren.