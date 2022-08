Ein Hoch auf das Büro! Ohne die Arbeit hätte ich keine Freunde

Arbeitsfreunde als beste Freunde

Auch wenn wir inzwischen nicht mehr im gleichen Unternehmen arbeiten: Caro ist eine Arbeitsfreundin. Ohne die Arbeit hätte ich sie wahrscheinlich nie kennengelernt. Und nicht nur sie. In der Stadt, in der ich lebe, kenne ich eigentlich alle meine engen Freund:innen dank der Arbeit – der Arbeit in Präsenz, im Büro. Ich möchte mir nicht vorstellen, wie mein soziales Umfeld aussehen würde, wäre ich in Zeiten von Coronapandemie und Homeoffice in den Job gestartet. Wahrscheinlich hätte ich keines.