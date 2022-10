Blume: Das Studium stellt uns vor Herausforderungen, die wir zuvor vielleicht noch nicht hatten. Klar, auch das Abitur war stressig, aber in der Regel nichts im Vergleich zu dem, was man im Studium leisten muss. Gleichzeitig wird es auch im späteren Leben immer Phasen mit hoher Belastung geben. Ich denke deshalb, dass das Studium ein guter Zeitpunkt ist, sich mit dem eigenen Schlaf zu beschäftigen. Und Strategien zu entwickeln, wie ich meinen Schlaf in solchen Situationen in der Zukunft schützen kann.

SPIEGEL: Und auf die Gegenwart bezogen?

Blume: Schlaf hat positive Auswirkungen auf die Stimmung und auf unsere Leistungsfähigkeit. Gerade auch beim Lernen – und das steht ja im Studium im Vordergrund.